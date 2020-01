Iles Paul Ricard : plus de 300 jobs à pourvoir pour l'été 2020

Les Iles Paul Ricard ont mis en ligne uneAu total, plus de 300 postes seront à pourvoir principalement dans le domaine demais aussi pour le service marine, le port, le domaine viti-vinicole, le service technique, le spa et l'économat.Les candidats peuvent se rendre sur le site dédié au recrutement : http://www.lesilespaulricard.com/recrutements/ Ils ont également la possibilité de se rendre sur les salons pour l'emploi, tels que celui de Courchevel le 6 février et Six Fours le 19 février 2020.A la recherche principalement de profils de saisonniers pour des contrats de 4 à 9 mois, Les Iles Paul Ricard recrute également des stagiaires.