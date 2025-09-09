TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Ponant Eplorations Group lance Ponant Yachting

La 4e marque commerciale de l'armateur abrite l’activité catamarans


Ponant Explorations Group annonce le lancement d’une nouvelle marque commerciale, Ponant Yachting, qui viendra compléter son offre haut de gamme.


Rédigé par le Mercredi 10 Septembre 2025

La Désirade est l'un des deux catamarans actuellement exploités par Ponant Explorations @Ponant Explorations Group
La Désirade est l'un des deux catamarans actuellement exploités par Ponant Explorations @Ponant Explorations Group
La nouvelle marque de Ponant Explorations, Ponant Yatching, entérine l’arrivée du Groupe dans le segment des catamarans et des croisières à la cabine.

Elle devient la quatrième enseigne de Ponant Explorations Group, aux côtés de Ponant Explorations, Paul Gauguin Croisières et Aqua Expeditions.

Selon le Groupe, cette marque s’incarne avec la construction en France, par Lagoon, du nouveau catamaran, le Spirit of Ponant II, attendu fin 2026 en Polynésie française.

« Avec l’acquisition du Spirit of Ponant II, 22e navire de la flotte, nous étoffons notre offre sur le segment de la navigation de luxe à la voile pour des voyages intimistes, raffinés et responsables », a souligne Hervé Gastinel, président de Ponant Explorations Group, dans un communiqué.

Trois catamarans d’ici fin 2026

Long de 25 mètres et large de 11, il dispose de 427 m² d’espaces de vie et de cinq cabines doubles.

À bord, un équipage de quatre personnes assure un service tout inclus : itinéraires exclusifs, activités nautiques, menus personnalisés et sélection de vins et cocktails. « Nous développons un univers à part entière, où chaque expérience est pensée sur mesure », insiste Hervé Gastinel.

D’ici 2026, trois unités - le Spirit of Ponant, La Désirade et le Spirit of Ponant II - proposeront des croisières privatisables pour 9 à 12 passagers.

A noter que Ponant Yachting sera opéré en partenariat avec Sailoé, renforçant ainsi les liens entre Ponant, Lagoon, le groupe Bénéteau et Sailoé.

