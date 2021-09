Recrutement : Mick Deleuran-Röhling, votre futur forfaitiste groupes ?

Technicien Forfaitiste pour les voyages de groupes est le titre qui me correspond le mieux. Je reste ouvert aux deux voies : tour-operating ou réceptif.



J’aime créer des voyages, monter le dossier de A à Z, fidéliser le client par le service rendu. J’aime toutes les facettes du tourisme. Si je pouvais conduire l’autocar qui fait voyager les touristes, ça me plairait !



J’ai un faible pour les voyages de groupes, plus que pour l’individuel, qui me parait plus créatif.



Cela fait maintenant 15 ans que je travaille dans le tourisme et je suis toujours aussi passionné malgré la pandémie qui a fait changer d'avis pas mal de monde sur la sécurité et l'avenir du métier. Moi, j'y crois toujours, même si je suis sur la touche depuis près de 2 ans.



J'attends juste que ça reparte "comme avant", car le monde continue à vouloir voyager.



Il y a toujours du nouveau, ça bouge tout le temps dans le tourisme !