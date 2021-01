Une recherche d’emploi efficace passe par une bonne gestion des émotions

Toutes les émotions ne se valent pas…

Tout au long de ces étapes et de ces expériences de recherche d’emploi, les individus sont susceptibles de ressentir un large éventail d’émotions.Un article récent publié dans Forbes suggère que la plupart des demandeurs d’emploi ne se préparent pas bien, voire pas du tout, au voyage émotionnel qu’est la recherche d’un emploi, et que cela peut en fait faire ou défaire le succès de la recherche d’un emploi.Dans une étude publiée dans Human Resource Management, nous avons constaté que toutes les émotions ne sont pas les mêmes dans la manière dont elles influencent les efforts et la réussite des demandeurs d’emploi dans leur recherche d’emploi. Nous avons également constaté que tout le monde ne réagit pas de la même manière à ces expériences émotionnelles et ne les transforme pas en succès.Mais en quoi les émotions sont-elles différentes ? Et en quoi les gens sont-ils différents dans leurs réactions à ces émotions ? Les émotions sont essentielles dans de nombreuses situations, notamment la recherche d’un emploi. Tant leur compréhension que leur gestion peuvent être très utiles.

La recherche montre que les émotions positives ont tendance à donner de meilleurs résultats dans la recherche d’emploi que les émotions négatives. Nous avons aussi constaté que toutes les émotions positives ou négatives ne sont pas identiques.

Lorsque les individus ont ressenti de l’excitation ou du stress (émotions positives et négatives en cas de forte excitation) pendant leur recherche d’emploi, ils ont été dynamisés et motivés pour travailler plus dur en vue de trouver un emploi. En revanche, lorsqu’ils ont éprouvé du soulagement ou de la tristesse (émotions positives et négatives avec une faible excitation), ils manquaient d’énergie et finissaient par être moins persistants dans leur recherche d’emploi.Nous avons également constaté que lorsque les demandeurs d’emploi faisaient plus d’efforts, en raison de l’excitation ou du stress qu’ils ressentaient, ils obtenaient davantage d’entretiens et d’offres d’emploi.Concrètement, ces résultats suggèrent que les individus ont besoin de mieux comprendre les émotions qu’ils ressentent lorsqu’ils recherchent un emploi, notamment le niveau de stimulation, et la manière dont les émotions telles que l’excitation et le stress peuvent influencer positivement leurs efforts et leur succès.

Si les émotions peuvent être la clé de l’effort et de la réussite d’une personne dans sa recherche d’emploi, nous avons constaté qu’il existe également des aspects clés liés aux demandeurs d’emploi eux-mêmes qui entrent en jeu dans la façon dont ils interprètent et agissent sur ces expériences émotionnelles.