Voyage d'affaires : à qui profite la consolidation ? 🔑

La consolidation, c’est aussi celle de la dépense et de la data pour arriver à piloter au mieux la stratégie mobilité d'affaires du client. « Quid de l’intégration globale de l'ensemble de la chaîne de valeur ? » interroge Marie Allantaz, animatrice de cette table-ronde.



« Il faut qu'elle tienne ses promesses , répond Pascal Jungfer, fondateur et CEO, d’Areka Consulting. C'est potentiellement un désavantage dans les négociations, parce que la consolidation pour les entreprises c'est la massification des achats et l'harmonisation des règles et des pratiques. »



Autres cas de figure : « Si les gens se consolident et intègrent la technologie, à un moment donné je passe d'un système ouvert à un système qui est de plus en plus fermé donc la nature même du job de l'acheteur change. Les options se ferment pour l’acheteur. »



Enfin, consolider, c’est aussi mettre fin à une stratégie régionale.



La consolidation a également ses avantages : « une offre sans couture intégrée dans le même environnement et si les acteurs sont plus rentables et plus efficaces, normalement c'est investi dans l'innovation » , poursuit Pascal Jungfer, pour qui le niveau de service est également au rendez-vous.