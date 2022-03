Mise en place d'un système de rémunération pour attirer et fidéliser les salariés

identifier et valoriser des leviers d’attractivité pour recruter et fidéliser. Mettre en avant les valeurs et engagements de notre profession et de nos entreprises pour valoriser notre image

Café de bienvenue à l’Aéroport de Nantes Salon Jules Verne. Merci de garder votre ticket de parking (inclus dans la journée).Accueil par, Président des EdV Centre-Ouest. Présentation de la journée.En termes d’emplois, notre profession est confrontée depuis quelque temps aux départs plus ou moins volontaires de collaborateurs, souvent expérimentés, et à la désaffection des plus jeunes. A l’heure de la reprise, nos entreprises doivent désormais s’attacher aux priorités de conserver et renforcer leurs effectifs. Face à ce constat et pour répondre à ces nouveaux défis, interviendront :».Échanges entre les participants.Une petite pause s’impose !Intervention de Jean-Pierre MAS Président des EdV et de Valérie BONED, Secrétaire Générale des EdV, sur les actualités de la profession :- Point sur l’activité- Les actions et aides en cours pour notre secteur- Échanges avec les participantsInterventions de Laurent NOIROT COSSON, Directeur Commercial de l’Aéroport de Nantes et Hervé BIDET, Responsable du Développement Aéronautique et de la Maîtrise du Bruit. Mise en place du couvre-feu le 8 avril. Présentation des destinations programmées pour l’été.Intervention d ’Alexandre Blondel VP Network and Data Analytics chez TRANSAVIA12H55 : Conclusions de notre 25ème Rendez-vous13H15 : Déjeuner