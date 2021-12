Lookéa et Marmara, TUI recrute ses animateurs pour l’été 2022

Depuis plus de 10 ans, nous travaillons avec Klaxon Rouge , qui forme désormais les animateurs de nos deux clubs.Nous venons de terminer un cycle de 6 ans, toutes les personnes qui travaillent dans nos clubs sont passées par cette formation qualifiante et connaissent l’ADN de nos marques.Nous souhaitons poursuivre la professionnalisation de ces métiers. Le contrat de professionnalisation est découpé en trois mois de formation au sein de l’école, puis six mois en poste dans un club, avec à la clé la possibilité de continuer avec nous.La formation a aussi pour objectif de fidéliser les collaborateurs.Nous mettons également l’accent sur l’évolution de carrière possible. Il est possible d’évoluer sur un autre poste ou de suivre une formation diplômante, après 4 saisons, pour devenir manager.Nous devons nous adapter à la génération Z en donnant du sens aux missions. Le manager doit savoir imposer son leadership auprès de cette jeune génération. Nous organisions pour cela de la formation autour de jeu de rôle, ou des escapes games animés par une coach en management.Nous sommes très présents sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram et Tik tok. Nous publions des vidéos de recrutement qui leur parlent.Nos staffs à destination font beaucoup de bouche à oreille et interviennent sur les réseaux pour donner envie aux jeunes de nous rejoindre.Nos deux plateformes dédiées à l’emploi, Lookéa et Marmara , en place depuis 3 ans, donnent pas mal d’informations sur les postes et facilitent les candidatures.