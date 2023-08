Emploi : ce qui change pour la période d'essai dès septembre

Qui n'a jamais démarré un nouveau poste avec une sorte de stress d'être confirmé à l'issue de sa période d'essai ?



Car oui quitter un job pour en décrocher un autre est un vrai défi, mais aussi une source d’inquiétude.



On se pose pas mal de questions, notamment sur les risques : comment vais-je faire si je ne suis pas confirmé (prêt logement, études des enfants, risque d’une autre épidémie comme la Covid…) ? L’angoisse !



Car une période d’essai peut être longue, et notamment pour les cadres si elle est renouvelée, soit 8 mois !



J’ai envie de dire qu’en 3 ou 4 mois, on voit déjà la mentalité et les compétences de la personne.



En cette période « d’essai » et de « transition », on voit de suite au final si la personne va pouvoir s’intégrer sur son poste et au contact des équipes sur place. On est tout feu tout flamme, et on donne le meilleur de nous-mêmes.