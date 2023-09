Emploi : le Club Med recrute 1200 personnes cet hiver

Club Med lance sa campagne de recrutement pour la saison d’hiver 2023-2024. Plus de 1 200 postes sur l’ensemble de la zone Europe, Afrique, Antilles et Océan Indien, dont plus de 1000 en France.Club Med recrute principalement sur des postes de managers. Six familles de métiers sont ciblés : hôtellerie et restauration, enfance, sports, bien-être, supports, arts & spectacle.Parmi eux, 70 % concernent le segment de l’hôtellerie & de la restauration (dont 240 postes sur la cuisine).Enfin 70 postes sont ouverts sur les métiers de la petite enfance.