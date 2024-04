RSE : le voyage d'affaires plus vert en 2024 ? 🔑

Et les idées fourmillent ! Fairjungle développe un panel d'outils RSE. Le dernier en date, le « non essential travel tool » permet deL'équipe de Mollow, de son côté, vient de dévoiler Lowtrip , sond’itinéraire pour comparer l'impact de son trajet en fonction de différents modes de déplacement. En prime, il est gratuit et open source ! Rail Charter Service propose d', tandis que le SBT The Treep est devenuMalgré ces tendances haussières et ces bonnes volontés, les échanges entre les distributeurs et la SNCF restent tendus. Si le volume de déplacements augmente, la rémunération La distribution des Ouigo se fait attendre, quand le déploiement du nouveau portail SNCF ne convainc pas les utilisateurs...Les distributeurs devront-ils trouver des solutions ailleurs ? Se tourner vers les compagnies étrangères ?Sans compter que si la durée des déplacements en train s’est allongée, il sera toujours nécessaire de prendre place dans un avion pour se rendre de l'autre côté du globe. Bombardier l’a bien compris. Le constructeur d'avions d'affaires a venduqu'au même trimestre en 2023.Si la RSE est en marche, les opérateurs du tourisme ont encore du pain sur la planche pour accorder leurs violons...